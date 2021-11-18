Житель Светлогорска пытался пронести мимо кассы «Милого щенка»

Продавцы одного из светлогорских магазинов внимательно наблюдали за мужчиной, который почти час шатался по торговому залу, но, выходя, так ничего и не предъявил на кассе. Подозрительного посетителя придержали и стали просматривать записи камер видеонаблюдения. Бинго! Одна из них зафиксировала, как несостоявшийся покупатель, прячась за колонной, торопливо перекладывает вещи из тележки в свой рюкзак. Вызвали полицию.

Прибывшие участковые уполномоченные установили, что имеют дело с 46-летним местным жителем, ранее неоднократно судимым, в том числе за воровство. И обнаружили в пресловутом рюкзаке 4 бутылки алкоголя, 3 мужских джемпера, гель для бритья, крем-краску для волос, а также интерактивную игрушку «Милый щенок». Все похищенное изъяли, уголовное дело о покушении на кражу возбудили.