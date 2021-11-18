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Общество18 ноября 2021 7:51

В Калининграде вдоль Литовского вала вырубят более 80 деревьев

Власти уже провели ревизию зеленых насаждений
Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде планируют благоустроить территорию у ручья вдоль Литовского вала, где будет создана большая прогулочная зона. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Фейсбуке.

«Планируется расчистка ручья, озеленение, установка скамеек и малых архитектурных форм, оборудование освещения, велодорожки, создание условий для маломобильных граждан. В общем, должен получиться объект, которым калининградцы смогут гордиться», - заявили в администрации.

Власти уже провели ревизию зеленых насаждений. В результате более 80 сухостойных и аварийных деревьев придется заменить. Акты о необходимости выписаны и размещены на сайте мэрии.