В Калининграде вдоль Литовского вала вырубят более 80 деревьев

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде планируют благоустроить территорию у ручья вдоль Литовского вала, где будет создана большая прогулочная зона. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Фейсбуке.

«Планируется расчистка ручья, озеленение, установка скамеек и малых архитектурных форм, оборудование освещения, велодорожки, создание условий для маломобильных граждан. В общем, должен получиться объект, которым калининградцы смогут гордиться», - заявили в администрации.

Власти уже провели ревизию зеленых насаждений. В результате более 80 сухостойных и аварийных деревьев придется заменить. Акты о необходимости выписаны и размещены на сайте мэрии.