10 школьников, 149 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 386 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 351 случай ОРВИ, 8 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 149 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 2 работника образования;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 18 работников транспортных предприятий, водителей;
- сотрудник гостиницы;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения оказания бытовых услуг;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника с/х предприятий;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 68 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детский сад;
- 10 учащихся;
- студент образовательного учреждения;
- 90 неработающих.