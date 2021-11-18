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Общество18 ноября 2021 9:20

10 школьников, 149 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

Виктор Сергеев
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 386 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 351 случай ОРВИ, 8 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 149 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 2 работника образования;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 18 работников транспортных предприятий, водителей;

- сотрудник гостиницы;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения оказания бытовых услуг;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника с/х предприятий;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 68 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детский сад;

- 10 учащихся;

- студент образовательного учреждения;

- 90 неработающих.