На Новый год в Калининград приедет больше туристов, чем было во время ЧМ-2018

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На зимних каникулах Калининград готовится принять рекордное количество туристов. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал министр по культуре и туризму области Андрей Ермак.

- Мы ждем рекорда, причем абсолютного. Рассчитываем, что приедет больше туристов, чем во время чемпионата мира по футболу и в 2019 году, когда у нас был введен режим электронных виз, - заявил Ермак на туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым».

По данным сайта Tvil.ru, на Новый год в Калининграде гости в среднем бронируют отели на 5 ночей. Средняя стоимость размещения составляет 2963 рубля в сутки. Всего в Калининградской области насчитывается 296 коллективных средств размещения.

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