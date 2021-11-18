Двое калининградцев украли систему для защиты дома от воров

Еще недавно 28-летний калининградец охранял один из шикарных коттеджей, строящихся в поселке Большое Исаково. Однако после того как домовладелец решил оборудовать свою недвижимость системой видеонаблюдения, потребность в аналогичных услугах человека, вроде бы, и отпала. Лишившийся верного заработка сторож подумал-подумал и предложил ранее судимому за кражи и грабеж 20-летнему приятелю совершить налет на своего бывшего работодателя. Выбрав ночку потемнее, подельники взломали входную дверь и похитили 8 видеокамер, 20 жестких дисков объемом по 4 гига каждый, два домофона и другие элементы злополучной системы, которую хозяева опрометчиво не поторопились смонтировать.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Гурьевскому району смогли выйти на след подозреваемых, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. – А также установить личность гражданина, которому они продали похищенное имущество.

Умыкнутые девайсы изъяли, но на этом дело (уголовное) не закончилось. По ходу работы с задержанными полицейские установили их причастность к другой краже. Тот самый рецидивист успел навестить другую новостройку и разжиться там электроинструментами. Сварочный аппарат и перфоратор также удалось в конце концов найти и изъять у нового владельца.

Оба вора сегодня уже сменили статус задержанных на обвиняемых и находятся в СИЗО. Расследование продолжается.