Алиханов добавил калининградской «Балтике» болельщиков

. Фото: fc-baltika.ru

В воскресенье, 21 ноября, в Калининграде состоится матч между футбольными клубами «Балтика» и «Ротор» (Волгоград). Игру смогут посетить 3 тысячи болельщиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее власти в рамках борьбы с коронавирусом разрешили посещать домашние матчи «Балтики» только тысяче болельщиков. Однако два дня назад губернатор Антон Алиханов подписал распоряжение о трех тысячах болельщиков.

Напомним, после 23 игр балтийцы занимают 8 место в турнирной таблице ФНЛ.