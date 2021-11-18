Число вакансий в Калининграде с начала года увеличилось на 4 тысячи

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области на учете в службе занятости состоят более 6,3 тысяч человек, почти половина из них получают максимальное пособие по безработице. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

По данным министерства, численность безработных с начала года уменьшилась в 4,8 раза. Коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда снизился на 1,9 единицы и составляет 0,6 единицы. А количество занятых в экономике по сравнению с концом 2019 года больше на 12 800 человек.

Что касается вакансий, их количество с начала года увеличилось почти на 4 тысячи: с 17 086 до 21 070 или на 23,3%. Этому способствовало комплексное переформатирование работы службы занятости: усилено взаимодействие с работодателями и предпринимателями, обновлена база вакансий, проведены онлайн-ярмарки вакансий под потребности конкретного работодателя и многое другое.