Мэр Светлогорска разыскивает «мини-вандалов», сломавших стальной ксилофон

В среду, 17 ноября, мэр Светлогорска Владимир Бондаренко объявил в розыск «мини-вандалов», разломавших стальной ксилофон в парке «Муза» на берегу Тихого озера. Он выложил в своем Инстаграме видео с самим моментом вандализма, в котором заметно, как ребенок лет шести лупил палкой по ксилофону. Рядом стоит женщина (вероятно, мама ребенка с палкой), которая не делает ему замечаний. Когда музыкальный инструмент окончательно сломан, мальчик отдает палку стоящему рядом ребенку и скрывается с места происшествия вместе с женщиной.

- Кто-то узнает мини-вандалов, сломавших ксилофон, и родителей? - написал в своем посте Бондаренко. - Пишите, ищем.

Напомним, парк творчества «Муза» был открыт в конце декабря 2019 года. Кроме детской площадки там построили амфитеатр под открытым небом, беседки, площадку для выставок и пленэров, поставили скульптуры и оборудовали пешеходные дорожки.