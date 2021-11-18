В Калининграде задержан «энергетический» вор

В полицию Калининграда обратился заместитель директора «Янтарьэнерго», который пожаловался, что на улице Нарвской кто-то взломал трансформаторную будку и срезал медные провода. Поисками «металлиста» занялись сотрудники угрозыска ОМВД России по Центральному району. И вскоре поймали его!

В принципе, 21-летнего уборщика по профессии и электрика по призванию теперь можно считать постоянным клиентом правоохранителей – за кражи парень уже успел отсидеть. Однако не угомонился и продолжил свою преступную деятельность, усиленно пополняя городские пункты приема цветмета за счет местных энергетических объектов. Пока за ним числятся четыре кражи электропроводов и одно покушение на таковую. В том случае сунувшегося в очередную будку за добычей молодчика так шарахнуло током, что калининградец сначала долго отлеживался рядом, а потом так и ушел ни с чем. Тем не менее, эта неприятность в целом не повлияла на его наклонности. Как в анекдоте, где мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.

Пока общий ущерб, нанесенный преступником «Янтарьэнерго», оценивают в 12 214 рублей. Но если вскроются другие эпизоды воровской деятельности «друга электричества», сумма, конечно, будет больше.