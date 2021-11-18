Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 386новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 214 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 7,

Багратионовский городской округ - 10,

Балтийский городской округ – 15,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 20,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 22,

Правдинский городской округ – 9,

Гусевский городской округ – 15,

Светловский городской округ – 16,

Зеленоградский городской округ – 22,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 4,

Славский городской округ – 3,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 4,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 11,

Неманский городской округ – 5.