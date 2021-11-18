Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 386новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 214 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 7,
Багратионовский городской округ - 10,
Балтийский городской округ – 15,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 20,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 22,
Правдинский городской округ – 9,
Гусевский городской округ – 15,
Светловский городской округ – 16,
Зеленоградский городской округ – 22,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 4,
Славский городской округ – 3,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 4,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 11,
Неманский городской округ – 5.