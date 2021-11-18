90 процентов военнослужащих Балтфлота прошли ревакцинацию от COVID-19

. Фото: пресс-служба Балтфлота

90 процентов военнослужащих Балтийского флота прошли ревакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В сутки ревакцинацию проходят от 200 до 500 человек. Прививку делают как в медицинских учреждениях флота, так и выездными прививочными бригадами. Ревакцинацию проходят не только военнослужащие флота и гражданский персонал, но и члены семей военнослужащих, военные пенсионеры и другие категории, кто приписан к военным лечебным учреждениям флота.

На сегодняшний день в медучреждениях Балтийского флота привито более 40 тысяч человек.