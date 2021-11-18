В Калининграде пожарные перекрыли проспект, чтобы помочь бабушке перейти дорогу

. Фото: Безопасный город

Эта история случилась в Калининграде в понедельник, 15 ноября. Средь бела дня старушка попыталась перейти через Ленинский проспект в районе магазина «Рубин», вне пешеходного перехода. Машины проносились мимо. Хорошо, обошлось без ДТП.

На помощь бабушке пришли… пожарные, которые на служебной машине проезжали мимо. Камеры «Безопасного города» засняли происходящее. Ролик выложен в Инстаграме регионального УМЧС.

«Свидетелями бабулиных злоключений стали сотрудники пожарно-спасательной части № 3 имени А. Гернера. Пользуясь возможностями спецавтомобиля, они остановили автоцистерну, перегородив полосы встречного движения, вышли на дорогу и помогли бабушке добраться до тротуара», - рассказали в МЧС.