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Здоровье18 ноября 2021 16:14

Калининградца задержали за серию краж продуктов из супермаркетов

Возбуждены уголовные дела
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейского задержали за серию краж из супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летний мужчина похищал с прилавков продукты питания и скрывался с похищенным. В некоторых случаях он прятал товар себе под одежду, в иные разы просто выносил продукты прямо в корзинке. В среднем за раз подозреваемый похищал товара на сумму 3-4 тысячи рублей, на сегодняшний день установлено 6 эпизодов.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства.