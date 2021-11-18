Калининградца задержали за серию краж продуктов из супермаркетов

В Калининграде полицейского задержали за серию краж из супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

39-летний мужчина похищал с прилавков продукты питания и скрывался с похищенным. В некоторых случаях он прятал товар себе под одежду, в иные разы просто выносил продукты прямо в корзинке. В среднем за раз подозреваемый похищал товара на сумму 3-4 тысячи рублей, на сегодняшний день установлено 6 эпизодов.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства.