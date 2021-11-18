Калининградский спортсмен стал вице-чемпионом мира по современному панкратиону

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На Украине прошел крупнейший мировой турнир по панкратиону. Лучших в двух дисциплинах определяли свыше 400 представителей 15 государств.

Серебряным призёром турнира стал победитель чемпионата России 2020 года Роман Карасёв. Калининградец сражался за награду в категории «панкратион алтима» среди мужчин весом до 84 килограммов.

Всего оппонентов такой массы было 11 человек. Уроженец Багратионовска провёл три поединка без права нанесения ударов руками в голову, победив действующего чемпиона России в четвертьфинале со счётом 10:5, украинца в полуфинале со счётом 9:5 и проиграв ещё одному представителю Украины в финале из-за болевого приёма на ногу типа «рыбий хвост».

Теперь Роман Карасёв готовится к профессиональному поединку в одной из ведущих отечественных организаций, который должен состояться в Казахстане меньше чем через месяц.