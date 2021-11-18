Ярмарка выходного дня в центре Калининграда будет работать только по субботам

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С этой недели из-за наступления холодов меняется режим работы ярмарки выходного дня на территории парковки между улицей Гаражной и Советским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торговая площадка будет работать только по субботам, с 9 до 15 часов

Кроме этого, власти прорабатывают вопрос об организации рождественской ярмарки в предновогодний период. Затем, в январе 2022 года проведение ярмарки будет приостановлено. Планируется, что торговля выходного дня на этом месте возобновится в прежнем режиме – по субботам и воскресеньям, весной, в апреле следующего года.