С начала года в области завели 6 уголовных дел за невыплату зарплаты

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С начала 2021 года в подразделения Следственного комитета поступило 21 сообщение о невыплате заработной платы. По результатам их рассмотрения было возбуждено 6 уголовных дел, сообщает пресс-служба СК.

Как заявил глава регионального следственного управления СК, при проведении процессуальной проверки по таким делам, акценты должны быть смещены в сторону наработанной в практики по установлению имущественного положения работодателей, а после возбуждения уголовного дела – активнее принимать меры по наложению ареста на имущество в первые дни после возбуждения.

Он добавил, что эти меры могут способствовать добровольному возмещению ущерба недобросовестными работодателями.