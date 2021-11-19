Калининградец забил до смерти знакомого ковшом и табуретом

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В Гурьевске вынесли приговор местному жителю, который до смерти избил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В марте 2020 года 40-летний мужчина в ходе пьяной ссоры нанес приятелю не менее 20 ударов металлическим ковшом и табуретом. От полученных ранений пострадавши й скончался на месте происшествия.

В ходе судебного заседания мужчина заявил, что всего лишь защищался.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.