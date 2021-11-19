В Калининградский зоопарк из Чехии привезли ленивца

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В зоопарк Калининграда из Чехии прибыл полуторагодовалый двупалый ленивец. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, он родился 23 мая 2019 года в зоопарке Усти-над-Лабем. Ранее к нам привезли еще одно такое забавное животное.

«Координатор программы по сохранению и разведению двупалых ленивцев Ютта Хойер (Германия) посчитала, что Калининградский зоопарк достоин получить еще одно животное этого вида, а наша Берди достойна получить спутника жизни со всеми вытекающими маленькими и миленькими последствиями», - отметили в Калининградском зоопарке.

Имя ленивца не называют.

Известно, что три недели продлится его карантин, после которого ленивца можно будет увидеть в Доме тропических птиц.