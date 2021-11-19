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Общество19 ноября 2021 8:18

Житель Гусева получил 4 месяца колонии за неуплату алиментов

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Гусеве осудили местного жителя, который уклонялся от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

50-летний мужчина не выплачивал алименты на содержание шестерых детей, которые живут с матерью. Горе-отец не пытался устроиться на работу и вел асоциальный образ жизни.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, однако выводов он не сделал.

Суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.