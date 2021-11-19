Житель Гусева получил 4 месяца колонии за неуплату алиментов

. Фото: Служба судебных приставов

В Гусеве осудили местного жителя, который уклонялся от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

50-летний мужчина не выплачивал алименты на содержание шестерых детей, которые живут с матерью. Горе-отец не пытался устроиться на работу и вел асоциальный образ жизни.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, однако выводов он не сделал.

Суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.