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Звезды19 ноября 2021 8:42

Музей янтаря показал портсигар работы фирмы Карла Фаберже

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Калининградский музей янтаря показал портсигар, выполненный ювелирами фирмы Карла Фаберже. Как сообщает пресс-служба областного правительства, этот ценнейший экспонат для постоянной экспозиции музей приобрел еще 2017 году.

«Футляр изготовлен в 1913 году из цельных кусков янтаря. Крышка, корпус в месте соприкосновения и кармашек для мундштука окантованы золотом. Ободок оформлен голубой эмалью с 8 алмазами огранки «роза», - рассказали в музее.

Работу уже можно увидеть в экспозиции Музея янтаря.