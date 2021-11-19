Райффайзенбанк предлагает скидки для путешествий по кредитной карте «110 дней без процентов»

По кредитной карте Райффайзенбанка «110 дней без процентов» клиентам доступны скидки до 35% в категории трат «путешествия». Они распространяются на предложения партнёров по бронированию отелей, автомобилей и организацию туристических экскурсий и маршрутов.

«Кредитная карта — удобный инструмент для путешественников. Она позволяет не беспокоиться о деньгах и наслаждаться отдыхом. Мы рады предоставить возможность организовать отпуск с выгодой накануне новогодних каникул», — говорит Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Подробнее можно узнать на сайте.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.