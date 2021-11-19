В Калининграде ковид выявили у работников банков, магазинов и общепита

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировали 384 случая коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 164 пенсионера;
- 141 неработающий.
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 студентов 5 образовательных учреждений;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 медицинских работников;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник гостиницы;
- работник образования;
- ребенок, посещающий детский сад;
У 330 заразившихся ковид протекает с симптомами ОРВИ, у 30 человек началась пневмония, 24 переносят бессимптомно.