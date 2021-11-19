В Калининграде ковид выявили у работников банков, магазинов и общепита

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировали 384 случая коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 164 пенсионера;

- 141 неработающий.

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 студентов 5 образовательных учреждений;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 медицинских работников;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник гостиницы;

- работник образования;

- ребенок, посещающий детский сад;

У 330 заразившихся ковид протекает с симптомами ОРВИ, у 30 человек началась пневмония, 24 переносят бессимптомно.