По Калининградской области ударит 10-балльный шторм, объявлено предупреждение

. Фото: из архива «КП»

МЧС объявило в Калининградской области штормовое предупреждение. По данным ведомства, начиная с вечера пятницы, 19 ноября, ожидается усиление западного ветра. Его скорость составит 25-27 м/с, что соответствует 10-балльному шторму по шкале Бофорта.

По данным портала rp5.ru, крепкий ветер задержится на все выходные. В субботу его скорость составит 16-17 метров в секунду, в воскресенье - до 18 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 748-756 миллиметров ртутного столба.

Единый телефон службы спасения: 101 (с мобильного телефона также можно набрать 112, а со стационарного - 01).

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