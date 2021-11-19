Калининградский активист очистил советскую мозаику в Новороссийске

Мозаика до и после очистки Фото: Евгений Мосиенко

Калининградский активист Евгений Мосиенко, представляющий инициативную группу «Наследие стен», провел акцию на выезде. Прибыв в Новороссийск, он сначала осмотрел советские мозаики, которыми славится этот причерноморский город, а потом решил привести в порядок одну из работ.

- Нельзя было оставить оклеенную объявлениями такую красоту. В городе ее все меньше. Недавно подобную уничтожили, - пояснил Евгений, который, вооружившись чистящими средствами и инструментами, выдвинулся на объект.

Процесс и результат он опубликовал на странице «Наследия стен» в Инстаграме.

По словам Евгения, мозаика была создана в начале 1980-х годов. Сейчас она располагается возле здания Новороссийскгоргаза. Неподалеку от нее есть еще подобная мозаика, которая закрыта баннером.