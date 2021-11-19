Елка на площади Победы появится к 10 декабря: Калининград начали украшать к Новому году

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начался монтаж новогоднего оформления. На кольце Горького - Гайдара установили оленей и ели, а на террасе здания библиотеки имени Чехова сейчас собирают новогоднюю композицию.

Как сообщает пресс-служба мэрии, главную елку Калининграда на площади Победы подрядчик установит к 10 декабря. Елки нарядят и на Верхнем и Летнем озерах.

Также новогоднее световое оформление колец кругового движения появится на пересечении улиц Гайдара и Челнокова; Московского проспекта и улицы Буткова; на улице Румянцева и на Борзова.

- Площадь Победы, улицу Профессора Баранова, сквер у монумента «Мать-Россия», проспект Мира у зоопарка, озеро Верхнее и Летнее украсят 200 живых елей в кадках, - отметили в администрации Калининграда.

На фасадах зданий мэрии, КГТУ и КДЦ появятся светящиеся панно.