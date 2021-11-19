Калининградец обворовал родную сестру, чтобы купить выпивку

В Знаменске сотрудники полиции раскрыли кражу денег из квартиры местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Из сумочки женщины пропало 3 тысячи рублей. Как установили правоохранители, кражу совершил ее родной брат. 30-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и нигде не работал.

«Пока сестра спала, злоумышленнику на глаза попалась её сумочка, из которой он похитил 3 тысячи рублей - всё, что там было на тот момент. Обнаружив пропажу, женщина, которая уже отчаялась бороться с вредной привычкой близкого родственника, написала заявление в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».