Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 384 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 189 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 6,
Багратионовский городской округ - 11,
Балтийский городской округ – 13,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 14,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ -42,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 16,
Светловский городской округ – 5,
Зеленоградский городской округ – 25,
Светлогорский городской округ – 5,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 9,
Ладушкинский городской округ – 4,
Советский городской округ - 13,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ – 12,
Неманский городской округ – 5.