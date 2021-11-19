Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 384 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 189 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 6,

Багратионовский городской округ - 11,

Балтийский городской округ – 13,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 14,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ -42,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 16,

Светловский городской округ – 5,

Зеленоградский городской округ – 25,

Светлогорский городской округ – 5,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 9,

Ладушкинский городской округ – 4,

Советский городской округ - 13,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 12,

Неманский городской округ – 5.