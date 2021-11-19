Калининградский губернатор заразился коронавирусом

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У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

- Антон Андреевич чувствует себя нормально, течение болезни не тяжелое, симптомов почти не наблюдается. Он проходит изоляцию на рабочем месте, - успокоил калининградцев пресс-секретарь.

Отметим, ранее глава региона прошел иммунизацию от новой коронавирусной инфекции.

- Он также прошел ревакцинацию, чем и объясняется легкое течение болезни, - добавил Лысков.