«Культура не самая рентабельная»: Наталья Шевцова рассказала, что стало с лужковской гречкой

Лужковская гречка продавалась в специальных магазинах Калининграда Фото: Иван МАРКОВ

Хозяйство покойного Юрия Лужкова, ставшее в Калининградской области очень популярным из-за снижения цен на гречку, сократило посевы этой культуры. Об этом заявила руководитель регионального минсельхоза Наталья Шевцова в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград».

- Хозяйство сохранилось, - заявила Шевцова. - Того объема, который ранее засевался этой культурой, конечно, сегодня нет. Культура не самая рентабельная. Если Юрий Михайлович был фанатом все-таки... фанатом государственности, скажем так. И он считал необходимым все, что на слуху и является социальным продуктом, производить в больших объемах. Сегодня это предприятие работает больше как бизнес-структура. Ну, она и была, собственно, бизнес-структурой, они занимаются молочным хозяйством, выращиванием зерновых культур, которые наиболее рентабельны. Сегодня, если я не ошибаюсь, руководит хозяйством старший сын Юрия Михайловича.

Напомним, что лужковскую гречку в Калининграде можно было купить по цене 40-50 рублей за килограмм.