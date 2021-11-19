Калининградская спортсменка завоевала 4 медали чемпионатов Европы и мира по адаптивному пауэрлифтингу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Грузии прошли сдвоенные соревнования среди спортсменов с нарушением зрения. Соперничало свыше 70 атлетов из Египта, Турции, Азербайджана, Казахстана, Чехии, Украины, Грузии и России.

В составе российской сборной успешно выступила представительница калининградской адаптивной спортивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Татьяна Кононова выиграла две золотые и две бронзовые медали, обновив рекорд в жиме штанги лёжа.

В троеборье она суммировала 225 килограммов в трёх упражнениях, заняв два третьих места среди женщин массой до 48 килограммов. А в жиме штанги лёжа лучшая попытка нашего мастера спорта России на 62,5 килограмма стала новым европейским и мировым рекордом её весового дивизиона, обеспечив два первых места.