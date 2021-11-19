Шевцова: «Борщевик давно пора признать карантинным растением»

Заросли борщевика в Славском районе Фото: Иван МАРКОВ

Руководитель минсельхоза Калининградской области Наталья Шевцова считает, что для уничтожения борщевика в регионе необходимо ужесточать законодательство. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград».

- Борщевик – это проблема земель, которые не работают. Не важно, сельскохозяйственные это земли, земли муниципалитета или придорожные полосы. Это те земли, за которыми никто не ухаживает и не смотрит, - пояснила она.

По словам Шевцовой, в этом году была обработана та часть земель, к которым был хороший доступ.

- Мы начали с первого шага – мы признали эту проблему, - продолжает Шевцова. - С такими землями нужно работать минимум 5 лет. Борщевик сбрасывает до 70 тысяч семян, и их всхожесть очень высокая - 60-70% в первый год, и далее в течение 4-5 лет всхожесть соблюдается.

Министр считает, что борщевик необходимо признать карантинным растением (сейчас оно признано лишь сорным), чтобы у властей были административные инструменты для давления на собственников земель, засоренных борщевиком. Пока же ежегодно на борьбу с борщевиком выделяется 49 миллионов рублей.

- Но бессмысленно обрабатывать часть очага, нужно обрабатывать весь очаг, - заключила Шевцова. - Самые большие поля у нас находятся на востоке области, но самое большое количество борщевика, к сожалению, находится ближе в Калининграду. Это Гурьевский и Багратионовский городские округа. Часть этих земель находятся в виде активов, которыми владеют физические лица или предприятия. Это приводит к тому, что земля приходит к ненормативному состоянию, а возвращать ее к нормативному состоянию стоит больших финансовых затрат.