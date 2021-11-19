«Чудес не бывает»: Калининградский министр объяснила, почему в этом году резко выросла цена на картофель

Картошка в этом году в Калининграде просто "золотая" Фото: Иван МАРКОВ

Руководитель минсельхоза Калининградской области Наталья Шевцова в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» попыталась объяснить, от чего зависит цена на картофель в нашем регионе.

- Сегодня отпускная цена на картофель 21-22 рубля за килограмм, а цена в сети – 50 рублей, - заявила она. - Этот год не картофельный. Если у нас урожайность картофеля зашкаливает, то сельхозтоваропроизводители продают его ниже себестоимости. У нас был год, когда мы отпускали картофель со складов по 7 рублей. Это было ниже себестоимости. Часть картофеля просто закапывали на полях, потому что был профицит. А этот год вообще не очень урожайный в плане корнеплодов.

Почему в сетях картофель стоит по 50 рублей за кило, Шевцова ответить затруднилась, однако потом сделала предположение.

- Такая цена сложилась на большей территории страны, и эта общая цена подтягивает и стоимость картофеля в Калининградской области. Чудес не бывает. Если он везде стоит по 50 рублей, то у нас его продавать по 20 не будут, - добавила министр.