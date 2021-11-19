У жителя Гвардейского района в автомобиле обнаружили три винтовки и два карабина

В Гвардейске возбуждено уголовное дело против 56-летнего жителя одного из поселков, в двух машинах которого хранилось три винтовки и два карабина, а также патроны к нарезному оружию. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, оружие было обнаружено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- Установлено, что огнестрельное оружие, обнаруженное у мужчины, законные владельцы оружия передали ему для пристрелки, но разрешения на хранение и перевозку ружей у подозреваемого не было, - уточняет пресс-служба.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Также в отношении владельцев оружия рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье «Нарушение правил приобретения или передачи оружия».