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Общество19 ноября 2021 17:18

Калининградцы снова пожаловались на качество ремонта улицы Автомобильной

Ранее подрядчика заставили снимать верхний слой асфальта и положить его по новой
Иван МАРКОВ
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В Калининграде снова пожаловались на качество ремонта на улице Автомобильной. После того, как в октябре горожане жаловались в инстаграме губернатора, что дорога после ремонта «пошла волнами», подрядчика, санкт-петербургскую компанию «ПО „Возрождение”», заставили все переделать.

Однако после работы над ошибками претензии все равно остались теми же. Вечером 19 ноября в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось гневное сообщение следующего содержания:

- Проехал сегодня по новой Автомобильной, - пишет калининградец Павел Титорчук. - Вторая попытка не удалась, как был асфальт волнами, так и остался... А у них еще подряд на Транспортную.

Интересно, что с Павлом согласились не все. Часть пользователей считает, что дорога, хоть и не идеальна, но сделана лучше, чем в октябре.

Вечером того же дня губернатор Антон Алиханов сообщил своим подписчикам во время прямого эфира в Инстаграме, что на Автомобильной улице "есть нарушения с разуклонкой и работой ливневки". По словам главы региона, на следующей неделе подрядчик обещал все исправить.