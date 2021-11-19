Калининградцы снова пожаловались на качество ремонта улицы Автомобильной

В Калининграде снова пожаловались на качество ремонта на улице Автомобильной. После того, как в октябре горожане жаловались в инстаграме губернатора, что дорога после ремонта «пошла волнами», подрядчика, санкт-петербургскую компанию «ПО „Возрождение”», заставили все переделать.

Однако после работы над ошибками претензии все равно остались теми же. Вечером 19 ноября в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось гневное сообщение следующего содержания:

- Проехал сегодня по новой Автомобильной, - пишет калининградец Павел Титорчук. - Вторая попытка не удалась, как был асфальт волнами, так и остался... А у них еще подряд на Транспортную.

Интересно, что с Павлом согласились не все. Часть пользователей считает, что дорога, хоть и не идеальна, но сделана лучше, чем в октябре.

Вечером того же дня губернатор Антон Алиханов сообщил своим подписчикам во время прямого эфира в Инстаграме, что на Автомобильной улице "есть нарушения с разуклонкой и работой ливневки". По словам главы региона, на следующей неделе подрядчик обещал все исправить.