Жителю Озерска, подозреваемому в убийстве 15-летнего школьника, избрали меру пресечения

Подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка у здания суда Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

19 ноября Озерский районный суд избрал меру пресечения в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве его 15-летнего приятеля. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, молодой человек водворен в следственный изолятор до 18 января 2021 года. В ближайшее время юноше будет предъявлено обвинение.

- По версии следствия, вечером 16 ноября текущего года на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске подозреваемый, действуя с целью убийства, нанес 15-летнему знакомому удар ножом в область груди, а после стянул его шею штанами. Школьник умер на месте преступления, спустя непродолжительное время. Точную причину его смерти в настоящее время устанавливают судебно-медицинские эксперты, - напоминает пресс-служба ведомства.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, юноша подробно рассказал об обстоятельствах убийства, подтвердил свои показания в ходе проверки показаний на месте. Известно также, что он имеет непогашенную судимость.

Расследование уголовного дела продолжается.