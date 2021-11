Антон Алиханов – о своем коронавирусе: «Болеть буду в кабинете, «КовиВаком» не прививался»

Антон Алиханов прививается "Спутником" в декабре прошлого года Фото: Правительство Калининградской области

В пятницу 19 ноября губернатор Антон Алиханов вышел в прямой эфир в своем инстаграме и рассказал о своем самочувствии:

- Чувствую себя хорошо, никаких симптомов. Слабость. Запахи не пропали. Температуры у меня нет. Антитела я проверял где-то месяц назад, было 18,5 при нижнем [показателе в] 10. Не очень высокие, надо было ревакцинироваться. Температура – 36,8, – заявил Алиханов.

Один из подписчиков спросил: «Почему не прививались «КовиВаком»? Наверняка такая возможность у вас есть».

- Потому что не считаю, что я небожитель, - ответил губернатор. - Дефицит мне не нравится, а «Спутник» - хорошая вакцина. Десятки миллионов человек ей уже привились по всему миру. Не только в нашей стране. Она работает.

Далее глава региона заявил, что останется на самоизоляции в своем рабочем кабинете. И немного рассказал об окружающих его предметах.

- Я буду болеть в кабинете. У меня есть, собственно говоря, диван здесь за стенкой. Мечи – это подарки. Не буду рассказывать легенду одного из этих мечей, хотя она интересная. Когда-нибудь расскажу.

Также Алиханов похвастался пластинкой «The Battle Of Mexico City» рэп-метал группы «Rage Against the Machine» (эта запись концерта 1999 года была выпущена в этом году на виниле). RATM Алиханов назвал «антиглобалистами нашими коммунистическими, коммунистическими мексиканцами из Нью-Йорка».