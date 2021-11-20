Зима на калининградских военных полигонах будет жаркой

Предстоящей зимой на военных полигонах Калининградской области пройдут несколько десятков крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединений ПВО и связи, артиллерии и разведки, а также авиации Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, учебно-материальная база объектов минобороны в течение последнего месяца была модернизирована и усовершенствована, причем особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ. Теперь современные полигонные комплексы способны обеспечивать возможность сбора и обработки информации о результатах огневого поражения целей в реальном времени и с высокой точностью. На полигонах также созданы учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений военнослужащих преодолевать искусственные и естественные природные препятствия.