В Калининградской области снижается заболеваемость коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки зафиксировано 379 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 5 меньше, чем было по состоянию на 19 ноября, и на 7 – чем было 18 ноября.

Обнадеживающая тенденция наблюдается и в целом по России, это подтвердил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. По его словам, если процесс продолжится продержится еще неделю или две, можно будет говорить об улучшении ситуации. Однако совершенно точно предсказать, когда закончится эта волна заболеваемости, пока невозможно,