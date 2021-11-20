Пенсионер на «Тойоте» выпихнул на обочину юношу на «Ауди»

В ДТП пострадали в общей сложности четыре транспортных средства и один человек. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Днем в пятницу, 19 ноября в Гурьевском районе, на трассе «Ильичево-Соколовка-Баевка» двигавшийся в направлении поселка Георгиевское 71-летний водитель автомобиля марки «Тойота» решил повернуть направо не из соответствующего крайнего положения, как предписывают правила, а от левой обочины. Для находившегося за рулем попутной «Ауди» 19-летнего парня такой маневр стал полной неожиданностью. Может, еще и потому, что прав на управление транспортным средствами юноша не имеет (а сама иномарка, кстати, не зарегистрирована в законном порядке).

Как бы то ни было, «аудюху» после столкновения отбросило на припаркованный справа у обочины «Фольксваген», после чего она еще и ударила стоявший рядом «Ситроен». Удивительно, но во всей этой заварухе оказалась только одна пострадавшая. Да и то не сильно. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 18-летней пассажирке «Ауди» врачи рекомендовали амбулаторное лечение.