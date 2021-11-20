Водители, студенты, детсадовцы: кто еще из калининградцев заболел коронавирусом

По данным министерства здравоохранения Калининградской области, из 379 человек, заразившихся коронавирусом за минувшие сутки, 120 - пенсионеры, 109 официально нигде не работают, 38 - индивидуальные предприниматели и «иные работающие».

Кроме того, инфицированными оказались 18 учащихся, 15 воспитанников детских садов, 13 работников транспортных предприятий, 11 работающих на промышленных предприятиях, 9 работников пищепрома, 8 сотрудников торговли и общепита, столько же представителей системы образования, 6 студентов из 4 образовательных учреждений, , 6 «неорганизованных» детей в возрасте до 6 лет, 4 работника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг, 4 медработника, по 3 сотрудника банков и сферы ЖКХ, 2 охранников, работник сельхозпредприятия и сотрудник учреждения культуры.