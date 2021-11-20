В Полесском районе украли выставку картин, которую оборудовал для односельчан местный бизнесмен

Бизнесмен из Полесского района решил попробовать, каково это – быть меценатом. И обустроил возле одного из принадлежащих ему магазинов в поселке Залесье беседку для отдыха, развесив по ее стенам оригинальные картины маслом кисти одного из калининградских живописцев, а также художественные репродукции и фоторафии. Сельчане с удовольствием приобщались к высокому искусству, но в один прекрасный день все произведения вдруг разом исчезли.

Огорченный владелец экспозиции пошел в полицию. Дело было даже не в нанесенном ущербе – 6 тысяч рулей не такие уж великие деньги (хотя, по меркам Уголовного кодекса такой размер кражи считается значительным). Обидно за то, что оказались грубо попраны самые лучшие, гуманистические намерения!

Участковые уполномоченные полиции прониклись важностью полученной задачи, опросили возможных очевидцев кражи, составили словесный портрет подозреваемого, установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник, и проследили его маршрут. Следы привели в соседний Славский район, к 19-летнему местному жителю, у которого в машине и нашли все похищенное.

- Мне тоже очень понравились картины, - признался парень. – Но я хотел любоваться ими постоянно… и один.

Эгоистичному любителю прекрасного светит лишение свободы на срок до 5 лет.