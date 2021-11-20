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Происшествия20 ноября 2021 14:51

Ночной ураган повалил в Калининграде 17 деревьев

В результате оказались повреждены автомобили и инженерные коммуникации
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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В мэрии Калининграда предварительно оценили последствия пронесшегося над городом минувшей ночью шторма.

Итак, ураган повалил 17 деревьев, одно из которых погребло под собой припаркованный на улице Репина автомобиль. На улице Куйбышева сорванный ветром рекламный щит влетел в лобовое стекло автомобиля. На другую машину, припаркованную на улице Ломоносова, под напором стихии рухнул забор.

На улице Димитрова остались без газа 24 квартиры – упавшим деревом оказалась повреждена труба магистрали. На улицах Салтыкова-Щедрина и Булатова были оборваны провода уличного освещения и заблокирована проезжая часть.

О пострадавших людях пока ничего не сообщается.