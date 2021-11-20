Ночной ураган повалил в Калининграде 17 деревьев

В мэрии Калининграда предварительно оценили последствия пронесшегося над городом минувшей ночью шторма.

Итак, ураган повалил 17 деревьев, одно из которых погребло под собой припаркованный на улице Репина автомобиль. На улице Куйбышева сорванный ветром рекламный щит влетел в лобовое стекло автомобиля. На другую машину, припаркованную на улице Ломоносова, под напором стихии рухнул забор.

На улице Димитрова остались без газа 24 квартиры – упавшим деревом оказалась повреждена труба магистрали. На улицах Салтыкова-Щедрина и Булатова были оборваны провода уличного освещения и заблокирована проезжая часть.

О пострадавших людях пока ничего не сообщается.