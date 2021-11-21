За сутки в Калининградской области коронавирусом заболели 388 человек

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В Калининградской области за минувшие сутки было зарегистрировано 388 новых случаев ковида. Об этом сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

В целом по России было выявлено 36 970 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 463 (6,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 331 158 человек в 85 регионах.

- Также за сутки зафиксировано 1 252 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 264 095 человек, - добавили в федеральном оперативном штабе.