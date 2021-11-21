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Общество21 ноября 2021 8:33

Алиханов предложил разбить парк над подвалами Королевского замка

Кирилл Алексеев
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Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Как известно, подвалы Королевского замка в Калининграде, раскопанные в начале 2000-х годов, снова закопают, точнее, законсервируют "методом повторного погружения в грунт". А на том месте, где когда-то возвышалась орденская цитадель, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил разбить парк. Чтобы, видимо, не возвращаться к теме замка.

- На месте Королевского замка парк надо делать - классную зеленую зону. Делать место, где можно гулять горожанам, - сообщил губернатор своим читателям во время прямого эфира в Инстаграме.