«Сотку» намотало на столб»: в Калининграде произошла жесткая авария

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В районе перекрестка проспекта Победы и улицы Радищева в субботу вечером произошла серьезная авария.

По словам очевидцев, автомобиль "Ауди 100" на высокой скорости врезался в столб, передняя часть машины оказалась сильно повреждена и восстановлению не принадлежит. А вот водитель, можно сказать, родился в рубашке.

"Нормально, живой чел, - написал очевидец аварии в группе "Янтарный ДЛБ" в социальной сети "ВКонтакте". - Ему повезло, что он не пристегнутый был, был бы пристегнут - ему там бы стойкой башку оторвало, там стойку так вмяло, что она посредине салона была. Причин не знаю. Вроде, пьяный был, судя по манере езды, но это не точно. Но вот живой. Там скорая довольно быстро приехала, и пожарники приехали, посмотрели - все, вроде, ничего, не загорелось".

Официальных комментариев по поводу ДТП на Радищева пока нет.