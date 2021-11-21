. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

По окончании осенней части чемпионата России ФНЛ калининградская "Балтика" намерена расстаться с нападающим сборной Казахстана Романом Муртазаевым. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Матч ТВ".

Возможно, причиной такого решения стала низкая результативность форварда - в 11 матчах чемпионата Муртазаев, между прочим, трехкратный чемпион Казахстана в составе "Астаны", не забил ни разу. Впрочем, коллеги Романа по нападению также не могут похвастать результативностью: в разделе "голы с игры" у четверки калининградских форвардов стоит твердый ноль.

Сообщается также, что главный тренер Сергей Игнашевич намерен устроить "генеральную ревизию" линии нападения "Балтики" и зимой пригласить в команду новых игроков.