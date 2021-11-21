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Происшествия21 ноября 2021 12:30

Орал матом и лез в драку: 34-летний калининградец устроил дебош в отеле на Верхнем озере

При задержании дебошир оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии
Кирилл Алексеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Накануне сотрудники Росгвардии задержали буйного калининградца, который грозился разнести отель "Меркюр" на Верхнем озере.

Получив информацию от оперативного дежурного о том, что в отеле, расположенном в Озерном проезде, была нажата кнопка тревожной сигнализации, патруль Росгвардии отправился на место, где творил беспредел "агрессивно настроенный мужчина".

- Как выяснилось, посетитель отеля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял сотрудника отеля, стараясь развязать с ним драку, - сообщили в пресс-службе.

34-летний дебошир, увидев росгвардейцев, пытался и с ними сойтись на кулачках, однако был безжалостно скручен и направлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.