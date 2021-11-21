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Спорт21 ноября 2021 12:47

Конькобежцы из Калининграда завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

Кирилл Алексеев
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Фото: Правительство Калининградской области

Казалось бы, где Калининград и где конькобежный спорт? Никогда у нас этот вид спорта не развивался. Но ситуация меняется. Весной прошлого года наш город стал хозяином чемпионата России по конькобежному спорту, а сейчас калининградские конькобежцы ударно выступили на всероссийских соревнованиях.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на состязаниях в Рыбинске воспитанники региональной спортшколы по зимним видам спорта взяли три бронзовые и одну серебряную награду. Кроме того, в Смоленске на межрегиональных соревнованиях калининградцы Алексей Ходус и Алина Евлоева стали призерами на дистанциях 500 и 1500 метров соответственно.