Четверо умерли, 388 заболели: в оперштабе рассказали о ситуации с коронавирусом в Калининграде

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном оперативном штабе по контролю по распространению коронавирусной инфекции рассказали подробности о последних случая заболевания ковидом в регионе.

Так, за минувшие сутки было выявлено 388 новых случаев, из них - 350 случаев ОРВИ, 16 - пневмония, 22 человека болеют бессимптомно. Нарастающим итогом зарегистрировано 72 818 случаев коронавируса. Количество летальных исходов с момента начала пандемии составило 1019 (за сутки скончались 4 человека).

Среди новых заболевших

- 114 пенсионеров.

- 5 медицинских работников;

- 8 работников образования;

- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работающих на промышленных предприятиях

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 1 сотрудник банка;

- 6 государственных служащих;

- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 1 работник с/х предприятий;

- 2 сотрудника предприятия в сфере ЖКХ;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 2 работника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 4 сотрудника охранных предприятий

- 3 сотрудника санаториев;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 9 детей, посещающих детские сады;

- 8 учащихся 8 школ.

- 6 студентов 4 образовательных учреждений;

- 102 неработающих

- За сутки проведено 2741 исследований. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находится 22 136 контактных с заболевшими, - добавили в оперштабе.