Четверо умерли, 388 заболели: в оперштабе рассказали о ситуации с коронавирусом в Калининграде

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В региональном оперативном штабе по контролю по распространению коронавирусной инфекции рассказали подробности о последних случая заболевания ковидом в регионе.
Так, за минувшие сутки было выявлено 388 новых случаев, из них - 350 случаев ОРВИ, 16 - пневмония, 22 человека болеют бессимптомно. Нарастающим итогом зарегистрировано 72 818 случаев коронавируса. Количество летальных исходов с момента начала пандемии составило 1019 (за сутки скончались 4 человека).
Среди новых заболевших
- 114 пенсионеров.
- 5 медицинских работников;
- 8 работников образования;
- 22 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работающих на промышленных предприятиях
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 1 сотрудник банка;
- 6 государственных служащих;
- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 1 работник с/х предприятий;
- 2 сотрудника предприятия в сфере ЖКХ;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 2 работника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 4 сотрудника охранных предприятий
- 3 сотрудника санаториев;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 54 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 9 детей, посещающих детские сады;
- 8 учащихся 8 школ.
- 6 студентов 4 образовательных учреждений;
- 102 неработающих
- За сутки проведено 2741 исследований. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находится 22 136 контактных с заболевшими, - добавили в оперштабе.