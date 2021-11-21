На Северном обходе Калининграда столкнулись два "Пассата"

В субботу в 22:10 произошла авария на Северном обходе Калининграде.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, со стороны Советского проспекта в направлении улицы Челнокова двигался автомобиль "Фольксваген Пассат" под управлением неустановленного водителя. На прямом участке дороги он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим "Пассатом", которым управлял 33-летний мужчина. Машина перевернулась.

В результате ДТП телесные повреждения получили 4 пассажира второго "Пассата", в том числе пострадали двое детей. А водитель, устроивший аварию, с места происшествия скрылся.